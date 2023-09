Super Bomberman R 2: una mezcla de buenas ideas bien ejecutadas

Después de una difícil lección, Konami aprendió de sus errores y trae esta nueva aventura llamada Super Bomberman R 2 que corrige varios problemas del pasado y acerca el sistema de juego y personajes tanto propios como a extraños.

“Super Bomberman R 2 trata de combinar los elementos clásicos de la serie con nuevas ideas para las nuevas generaciones de jugadores”

Bomberman se divide en dos grandes partes: el modo de historia y el modo de batalla. Es altamente recomendable que antes de hacer nada, juegues un rato el modo de historia pues incluso como un jugador experimentado de la saga, hay cosas que necesitas entender antes de querer ir a medirte contra otros jugadores en línea. Como te puedes imaginar, el modo de historia sirve como pretexto para que conozcas a los personajes, entiendas las mecánicas del juego, las diferentes opciones y demás cosas que vas a encontrar.

El argumento está enfocado en Bomberman y su familia que, como pronto lo descubrirás, tiene los nombres más obvios del universo, es decir, nuestro héroe y protagonista se llama Blanco y sus hermanos, Negro, Azul, Rojo, Rosa, Verde, etc. y cada uno de ellos tiene una personalidad que va de la mano con su color.

Está feliz y caótica familia está detrás de un peligroso villano que busca causar destrozos en el universo y eso te lleva a explorar diferentes mundos donde tendrás que explorar y ayudar a sus habitantes para evitar caer presa de los enemigos que acechan.

La trama como tal es bastante simple y con un humor/comedia extremadamente japonés, no que sea algo malo, pero si no te causan gracia las situaciones caóticas y las reacciones exageradas, pues realmente no va a conectar contigo.

Aquí puedes acceder tanto al modo de batalla “ordinario” por así decirlo como a defender al castillo y la exploración. Defiende el castillo es un modo de batalla bastante extraño con algunas nuevas reglas, básicamente son dos equipos que tienen que obtener llaves para abrir los cofres del tesoro del equipo contrario, al final, quien haya hecho un mejor trabajo custodiando sus cofres, gana.

El modo de exploración es peculiar. Las reglas son parecidas en términos de “explota todo lo que encuentres”, pero más bien debes, recorrer un gran, gran mapa dividido en secciones donde debes encontrar a unas criaturas llamadas Ellon y Lugion. No es un modo particularmente complejo o interesante, pero si nunca has jugado te servirá de práctica.