Ninel Conde impacta en las redes tras nueva cirugía, luce irreconocible

Ninel Conde es el tema de conversación de las redes sociales, y es que recientemente compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se le puede ver con unos nuevos “arreglitos” en el rostro.

Por supuesto que ante el inminente cambio, muchos no tardaron en dejarle comentarios en la red, pero lamentablemente, muchos de ellos son negativos y están llenos de críticas.

Y es que de acuerdo a lo que se puede leer en los mensajes que le dejaron en otras plataformas, a la también actriz se le habría pasado la mano con la nueva cirugía que se hizo, pues su rostro “ahora sí” luce totalmente diferente a cómo se llegó a verse algún día.

En la imagen que compartió en la red, se le puede ver usando un conjunto azul con unos guantes, pero sin duda lo que más resalta de todo eso es la forma de su rostro, ya que los ojos se le ven más pequeños, los pómulos más pronunciados y los labios más gruesos.

Algo que llamó la atención es que Ninel Conde no quiso saber cuáles eran las críticas que le llegarían, así que limitó los comentarios para evitar leer los mensajes en los que se burlarían de su cara.

Pero, las imágenes de su cara rápidamente se difundieron en otras redes sociales y se viralizaron provocando críticas y burlas hacia la actriz.

Los usuarios de Internet compararon a Ninel Conde con el meme de Calamardo Guapo, otros más aseguraron que la cantante se destruyó el rostro y que luce “espantosa”.

“Desde cuando Ninel Conde parece Calamardo guapo”, “Ay no pobre, ya no es ni tantito lo que fue antes”, “Ya no se da cuenta de lo espantosa que se ve”, “Si Calamardo guapo fuera mujer”, fueron algunos de los comentarios.

