Huawei Nova 11, una agradable sorpresa

Después de que se impusiera un bloqueo del uso oficial de aplicaciones de Google en los teléfonos y dispositivos inteligentes de Huawei, la marca y sus desarrolladores han tenido que buscar alternativas para satisfacer ese gran hueco que dejó la ausencia de las funcionalidades de la gran G, y para adelantar, es posible hacer esto y mucho más, pues nosotros ya probamos el nuevo Huawei Nova 11, y aquí te contamos todo lo que puedes esperar de este smartphone.

El teléfono cuenta con características que no solo se ven importantes en el papel, sino que en el rendimiento cumple sin problemas e incluso nos brinda algunos extras agradables para cualquier usuario.

Procesador Qualcomm Snapdragon 778G

Pantalla OLED de 6.7 pulgadas con tasa de actualización de 120 hz

EMUI 13 montado sobre Android

256 GB de almacenamiento interno

4500 mAh de capacidad de batería con carga rápida de 66 W

8 GB de memoria RAM

Puerto USB tipo C para carga y audífonos, no cuenta con entrada de 3.5 mm

Para la ejecución de aplicaciones como Facebook, Instagram, Tik Tok o X (antes Twitter), funcionan sin problemas, incluso con hasta 10 apps simultáneas incluyendo Spotify o Youtube Premium corriendo en segundo plano, así que, para cualquier uso cotidiano, el Huawei Nova 11 podrá sin problemas.

El plus de rendimiento que nos ofrece esta terminal, y que fue una agradable sorpresa, es que pudimos ejecutar sin inconvenientes Fortnite, corriendo a 30 fotogramas por segundo estables y con calidad gráfica en ajuste Épico, no tuvimos problemas para actualizarlo o desconexiones inesperadas durante las sesiones de juego.

Por lo tanto, otros títulos como Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Free Fire Max o Asphalt 8 también se pudieron jugar en calidad gráfica alta y con un rendimiento fluido y estable, un punto positivo para quienes buscan de un smartphone que además de las tareas del día, pueda darles un empujón para el gaming. Así que juegos como Clash Royale, Candy Crush o Pokémon Go no son problema.

Además, gracias a la pantalla OLED y a la tasa de actualización de 120 hz, consumir contenidos multimedia en Netflix, Disney+ o HBO Max es agradable y es posible disfrutarlos a una distancia de poco más de un brazo sin problemas, ya que la fidelidad de los colores es buena y ofrece grandes prestaciones para cualquier aficionado de las series y las películas.

En un uso básico en redes sociales, música y fotografía ocasional, el teléfono nos brindó cerca de 24 horas antes de conectarlo al cargador, y para una exposición más intensa como gaming prolongado y ediciones de video, tuvimos aproximadamente 20 horas. Puede que en un principio suene poco tiempo, pero acompañado de los 66 W de la carga rápida, pasamos del 0 al 20% en tan solo 10 minutos, por lo que no cabe duda que es un terminal que acompañará sin problemas tu ritmo.