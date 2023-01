Huawei Freebuds 5i, unos audífonos con cancelación de ruido y un desempeño completo

Los audífonos ya no son solo un accesorio para unos pocos, sino que ahora se trata de un gadget fundamental para todos los ámbitos de nuestra vida, como la oficina, la escuela o el entretenimiento, por ello aquí te traemos la reseña de los Huawei Freebuds 5i, te contamos qué vale la pena de ellos y qué no.

Calidad de audio

Los audífonos cuentan con Hi-Res Audio, lo cual no solo se refleja en el sello impreso en la caja, sino que se demuestra en el desempeño del sistema de sonido cuando se consumen contenidos multimedia, sobre todo con la música, ya que con las pistas en la más alta calidad en Spotify, los Huawei Freebuds 5i demostraban una gran nitidez y balance adecuado entre bajos, graves y nivel de volumen, ofreciendo un espectro de frecuencias muy amplio.

Para el desempeño en aplicaciones como Netflix, HBO Max, o Disney+, el comportamiento es el mismo, se aprecian adecuadamente sonidos que podrían parecer irrelevantes pero que escucharlos aumenta la inmersión en el contenido, por ejemplo, los efectos especiales como las pisadas, crujidos de hojas, ruidos de fondo o conversaciones lejanas están mejor representadas, por lo que mirar películas o series es satisfactorio.

A través de la aplicación AI Life, que se puede instalar en cualquier teléfono Android, es posible gestionar los Huawei Freebuds 5i y configurar prácticamente cualquier funcionalidad como el ecualizador, el comando que hará cada audífono dependiendo de si presionas dos o tres veces, e incluso seleccionar el nivel de la cancelación de ruido.

Estos auriculares cuentan con una cancelación de ruido activa, es decir, están equipados con un sistema físico que permite suprimir la entrada de sonidos exteriores para que el usuario solamente pueda escuchar lo que el dispositivo reproduce. Por lo tanto, este gadget cuenta con 3 modos: Cancelación de Ruido (con 3 niveles de intensidad), Atención (cancela el ruido, pero deja entrar suficiente sonido para escuchar el exterior) y Desactivado.

Y es justamente este punto el que más nos gustó de los Huawei Freebuds 5i, además de la calidad de sonido Hi-Res, ya que, probando el modo más alto de cancelación, en un ambiente como una oficina llena, o en lugares públicos como cafeterías o restaurantes, los audífonos lograron suprimir todo el ruido exterior, llegando incluso a no poder escuchar los propios tecleos de la computadora o cuando una persona habla cerca de ti.

Sin embargo, en situaciones más extraordinarias no logró suprimir por completo el ruido, por ejemplo, no suprime el sonido de manejar una motocicleta o del tráfico, pero no afectan el uso de poder escuchar música sin preocupaciones en lugares más comunes como los mencionados anteriormente, aunque se sintieron cómodos puestos debajo de un casco.

Gracias a su diseño, pudimos usarlos cerca de 4 horas sin cansarnos, aunque lo que podría aturdirte sería la cancelación de ruido prolongada, la sensación del oído físicamente no causa molestias en periodos prolongados. Sin embargo, el material de los audífonos y del estuche se siente de un plástico que no termina por ser premium, y parece que en un descuido que se caigan, podrían romperse fácilmente.

Estabilidad de conexión y duración de batería En la app de los audífonos es posible elegir entre priorizar la calidad del audio, o mejorar la conexión en caso de que debas alejarte de tu celular, por ejemplo, cuando haces ejercicio o compartes con otra persona un auricular. Sin embargo, no detectamos un cambio diferencial entre estas opciones, ya que, como cualquier gadget bluetooth, tiene un rango de conexión limitado. Lo que podemos comentar es que tiene un alcance óptimo para usarlos, ya que incluso puesto un auricular en el piloto y el otro en el copiloto de una motocicleta, ambos podíamos escuchar la música sin desconexiones por un largo periodo de tiempo usando el modo priorizar calidad de audio. Mientras que cuando un auricular se encontraba lejos de otro, ambos separados por una pared, si sufrían intermitencias importantes. Otro punto que nos gustó bastante es la posibilidad de conectar hasta 2 dispositivos al mismo tiempo y sin sincronizarlos por separado, por ejemplo, puedes escuchar música en tu smartphone mientras trabajas y tenerlos conectados a tu laptop, y si tienes una junta o te entra una llamada a tu computadora, tan solo basta con pausar la música, esperar unos segundos y tomar el audio de tu reunión, todo mientras los tienes puestos, lo que hace ágil y práctico si eres multitareas o acostumbras usar varios dispositivos a la vez. Además, aunque la aplicación que los gestiona está disponible para Android, los audífonos se pueden conectar a tablets, computadoras de escritorio y laptops, e incluso en las Nintendo Switch y Switch Lite, es decir, prácticamente cualquiera que tenga conexión bluetooth. Para la batería, los Huawei Freebuds 5i cuentan con una capacidad de 55 mAh por audífono, y de 410 mAh en el estuche de carga, lo que se traduce en un uso completo de 13 horas vaciando por completo la energía. En términos prácticos, son 3 rondas de aproximadamente 4 horas de uso continuo hasta que se descarguen los audífonos y debas volver a introducirlos en el estuche. Lo que nos hubiera gustado que tuvieran estos audífonos, es la ausencia de la carga inalámbrica en el estuche, y aunque solo se pueden usar por cable USB C, si contaran con esta opción sería posible usar la carga inalámbrica reversible que tienen algunos smartphones y rellenarlos un poco si se te olvidó conectarlos la noche anterior. Conclusión Los Huawei Freebuds 5i tienen un desempeño completo, que cumple en calidad de audio, en una gran cancelación de ruido y una duración de batería aceptable. Sin embargo, los materiales físicos no son lo mejor, y la ausencia de la carga inalámbrica son dos puntos que dejan atrás este gadget de la línea premium. Calificación 8.5 Por Marcos Rabía Aún estás a tiempo de reservar los nuevos HUAWEI Freebuds 5i y aprovechar su promoción de preventa. ¡Aprovecha!

