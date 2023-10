Bad Bunny anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum

Lo que muchos pensaban que no habría música nueva de Bad Bunny hasta el próximo año, resultó no ser acertado, pues el puertorriqueño anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio en solitario, titulado "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana".

Lee también: Operan de emergencia a Anuel AA, el cantante se debatió entre la vida y la muerte

Este nuevo material discográfico seguirá a su exitoso trabajo “Un Verano Sin Ti” del año pasado y se estrenará el próximo viernes 13 de octubre.

Fue a través de un video publicado en su cuenta de Instagram en donde se le ve llegar a a un lujoso y concurrido restaurante mientras avanza por el área de comedor, cuando es recibido quita la máscara que cubría su cabeza y se observa su nuevo look rapado, tal como en sus inicios cuando era conocido como trapero en 2018.

El clip fue acompañado del mensaje: "El día más esperado por muchos ya llegó...".

El álbum "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" promete una experiencia musical única.

Lee también: Peso Pluma y Nicki Nicole ya no esconden su amor

En Spotify, la lista de canciones revela un total de 22 pistas, todas tituladas "Fire", excepto WHERE SHE GOES (pista 17) y Un Preview (pista 22), lo que ha generado aún más intriga y emoción entre sus seguidores.