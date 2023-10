Carlos Rivera se sincera y habla sobre lo difícil de ser papá

Hace poco, Carlos Rivera se convirtió en padre de un bebé llamado León. Y ahora en esta nueva etapa de su vida, junto a su esposa Cynthia Rodríguez, se ha sincerado y ha confesado todo lo que ha sentido y las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar.

Cabe mencionar que el hecho de que el cantante haya abierto su corazón, para muchos es extraño, ya que tanto él como Cynthia están acostumbrados a mantener su vida privada en total confidencialidad.

Es por eso que recientemente, Rivera se sinceró sobre su nueva vida cómo papá, y cómo le hace para dividir su tiempo, sobre todo para darle una mejor calidad de vida a su familia.

En entrevista con Televisa Espectáculos, el intérprete "Recuérdame" compartió cómo vive esta nueva etapa en su ahora que regresó a trabajar.

“Estoy feliz por todo. Es una alegría enorme la etapa que estoy viviendo. Siempre me toca hacer ‘¿Quién es la máscara?’ cuando algo importante pasa en mi vida tanto triste o feliz, por eso es un proyecto que para mí es entrañable”.

Aunque el artista reconoció que el nacimiento de León le cambió la vida y lo llenó de cosas positivas, también confesó que tener que salir a trabajar es la parte más difícil de la paternidad.

“La alegría más grande que he tenido en toda mi vida es lo que estoy viviendo ahorita. De repente, incluso, es hasta difícil irme de mi casa. Me dan ganas de decir ‘quiero cancelar todo porque me quiero quedar solamente aquí’. He tenido la oportunidad de pasar el primer mes, enterito, de aquí a acá no hay nada que me haga moverme de mi casa y de su lado”.

Además, compartió que ha tratado de acomodar su agenda para que pueda pasar más tiempo con Cynthia Rodríguez y su bebé, pero una vez que esté más grande, quiere que lo acompañe en sus conciertos.

“Quiero que me pongan tantas fechas, yo regreso a mi casa y luego otra vez en lo que crece un poquito (mi bebé) para que ella me pueda acompañar, porque ahorita no ha sido posible. El embarazo fue muy bien y ella pudo acompañarme hasta 15 días antes (de dar a luz)”.

