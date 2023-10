La Stick Up Cam Pro de Ring llega a México

Ring ha presentado hoy en México la nueva Stick Up Cam Pro, para complementar la familia de dispositivos de seguridad para el hogar, pero ahora integra detección de movimiento 3D. Esto permitirá a los usuarios recibir alertas de movimiento más útiles, ya que gracias a los sensores de radar, esta cámara será capaz de medir la distancia de un objeto en su ángulo de visión, esto ayudará a crear áreas más específicas para detectar movimiento, diferenciándose de la Ring Spotlight Cam Plus y la Ring Stick Up Cam.

Diseño

Este pequeño dispositivo es resistente a la intemperie, por lo que puede instalarse en cualquier lugar, ya sea interiores o exteriores. Este nuevo modelo a su vez, conserva las múltiples opciones de alimentación como batería, energía solar y conexión directa.

Su nueva tecnología de detección de movimiento basada en radar, usa señales de radio que rebotan en los objetos u objetivos, para capturar la distancia y el ángulo con respecto de la fuente del radar. Con esto la cámara, podrá hacer mediciones como la dirección y la velocidad del objetivo en movimiento.

Acorde a datos de Ring, aproximadamente un 70 % de los propietarios de la Ring Stick Up Cam la usan principalmente en áreas exteriores, por lo que esta nueva detección basada en radar tendrá una detección de movimiento más inteligente, reduciendo el número de notificaciones inecesarias, extendiendo la duración de la batería.

Con estas nuevas prestaciones la Stick Up Cam Pro podrá detectar movimiento a través de plantas, arbustos y obstáculos como vidrio o telas finas.

Esta nuevo sistema de detección hará muy buena mancuerna con la función Vista aérea para ver la trayectoria del movimiento a través de un mapa con visión panorámica, para tener así una imágen más completa.

La nueva función de Advanced Pre-Roll En los casos en los que cámara se alimenta con cable, registra y comparte seis segundos antes de que se active un evento de movimiento para obtener una imagen más completa de lo que sucede en casa, mientras que la función de vistas previas de video Pre-Roll a color estará disponible con el modo de batería, grabando un video corto de cuatro segundos. Audio+ Adicional como parte de las nuevas prestaciones, la cámara conseguirá un sonido más nítido y definido gracias a su sistema de doble micrófono con cancelación de eco. También integra una sirena de seguridad con altavoces más grandes. Parte del ecosistema de Alexa Al igual que las otras cámaras de Ring, este modelo podrá sincronizarse con otros dispositivos de Amazon como Echo, tabletas y televisores Fire TV. Por el lado si se cuenta con timbres como el Ring Video Doorbell o la la Stick Up Cam Battery (3ra Gen), la Stick Up Cam Pro podrá iniciar automáticamente la grabación de video cuando el timbre detecte movimiento, incluso si este no llega a hacerlo. Privacidad controlada La Stick Up Cam Pro permite configurar la detección de movimiento 3D en áreas determinadas mismas que se activaran con el movimiento. En caso de contar con el plan de Ring Protect los usuarios podrán| acceder a funciones como guardar y compartir videos, alertas de detección de personas y notificaciones detalladas. Disponibilidad La Stick Up Cam Pro ya está disponible en Amazon México a un precio de $4,499 pesos en la versión con batería. También estará disponible el paquete con un adaptador de corriente incluido por $5,498. ¡Ring Stick Up Cam Pro ya está disponible en México! Instálala en cualquier lugar, dentro o fuera. Montada en una pared o parada en una estantería. Monitorea tu hogar con detección de movimiento 3D y visión nocturna en color.

Conoce más aquí https://t.co/1QzTdj2SlV pic.twitter.com/vgdCCTVQ9U — Ring Latam (@Ring_LATAM) October 18, 2023