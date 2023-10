Rebecca de Alba y Ricky Martín ¡perdieron dos hijos!

Por Josué Olvera.

Ricky Martin y Rebecca de Alba fueron una de las parejas más famosas de finales de los noventas, y principios de los dosmiles. Estuvieron juntos por siete años, y siempre dieron de qué hablar. Y a más de 15 años de que su relación terminara (2005), la presentadora y el cantante han vuelto a encabezar los titulares de los medios de comunicación.

Esto, debido a que Rebecca, en entrevista con el periodista, Alberto Peláez, para el programa de YouTube, 'En la cama con', recordó uno de los momentos más complicados que vivió al lado del puertorriqueño. Resulta que, en el tiempo que estuvieron juntos, tuvieron dos embarazos, pero, lamentablemente, no se pudieron lograr.

"Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja, con Ricky. Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas", contó.

La también actriz, aclaró que ambos tenían la intención de formar una familia. Su sueño siempre fue ser madre, y sabía que Ricky sería un grandioso padre. "Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta".

No es la primera vez que Rebecca toca este tema. Hace unos meses, en entrevista con Yordi Rosado, aseguró que tuvo un aborto. "Quedé embarazada y lo perdimos. Digo 'lo perdimos' porque fue un hombre que se involucró absolutamente en todo".