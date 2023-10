Fallece Haydn Gwynne, actriz de "The Crown"

Por Josué Olvera.

La madrugada del pasado viernes 20 de octubre, lamentablemente, la actriz inglesa, Haydn Gwynne, perdió la vida. La también productora tenía 66 años, y luchó pocos meses contra un agresivo cáncer. Hasta el momento, se desconoce en qué parte de su organismo se alojó dicha enfermedad, pues familiares y amigos han sido herméticos respecto al tema.

Su agente dio a conocer la triste noticia a través de la BBC. "Con gran tristeza, compartimos que, tras su reciente diagnóstico de cáncer, la estrella del teatro y la pantalla Haydn Gwynne falleció en el hospital en la madrugada del viernes 20 de octubre, rodeada de sus queridos hijos, familiares y amigos cercanos".

También puedes leer: Alejandra Villafañe: Así documentó su lucha contra el cáncer



La actriz pasó sus últimos momentos en el hospital, por fortuna, pudo despedirse de su familia y sus amistades más cercanas. El agente agradeció a los médicos que hicieron todo lo posible por salvarla. "Nos gustaría agradecer al personal y a los equipos de los hospitales Royal Marsden y Brompton por su maravillosa atención durante las últimas semanas".

La también actriz inglesa, Helen Mirren, le dedicó un sentido mensaje en las redes. "Haydn fue una delicia como persona y una actriz consumada y dedicada. Tuve el enorme placer de compartir escenario con ella, en la obra 'The Audience', donde, al igual que los personajes originales, (La Reina Isabel II y Margaret Thatcher) bailamos juntas un delicado baile. Era divertida y seria al mismo tiempo, un brillante acto de equilibrio que ejemplificó toda su carrera. La extrañaremos mucho".

Quizá te interese: Muere Suzanne Somers a horas de cumplir años



¿Quién fue Haydn Gwynne?

Haydn Gwynne fue una actriz británica que se destacó en cine, televisión y teatro. Comenzó su trayectoria televisiva con su debut en 'Nice Work'. Participó en grandes proyectos como 'Peak Practice', 'Merseybeat ', 'Roma', 'Drop the Dead Donkey', 'The Secret', 'Time Rider', 'The Crown' (dio vida a Lady Susan Hussey, duquesa y dama de honor de Isabel II) y 'The Windsors' (Camila).

¡Descanse en paz!

Te recomendamos: Kat Von D deja atrás el ocultismo, se bautiza y se enfoca en “el camino de la luz”