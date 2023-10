realme 11 5G, un campeón de la conectividad y valiente en la multitarea

La compañía con sede en China, realme, ha lanzado al mercado el nuevo realme 11 5G, que como su propio nombre lo indica, un diferenciador importante es la conectividad con la red móvil, no obstante, el fabricante promete mucho más que eso ¿será verdad? Nosotros ya lo probamos y aquí te contamos qué tal funciona y cómo se comporta frente a la conexión 5G.

El equipo cuenta con configuraciones que en papel suenan interesantes y que nos dan una primera impresión de que es un smartphone enfocado en hacer tareas cotidianas sin descuidar actividades un poco más demandantes.

Android 13

Procesador Mediatek Dimensity 6100+

Memoria RAM de 8 GB y 256 GB de almacenamiento interno, expandibles por tarjetas micro SD

Memoria de 5,000 mAh

Pantalla de 6.72 pulgadas

Resolución Full HD+ con tasa de actualización de 120 hz

Entrada USB C y para auriculares 3.5 mm

Las especificaciones nos brindan un desempeño adecuado para hacer diferentes cosas y poder alternar entre apps sin que tengamos ralentizaciones inesperadas, como navegar en Chrome, bloc de notas, abrir Facebook, Instagram, X (antes Twitter), Whatsapp todo ello usando Spotify o Youtube Premium en segundo plano. No obstante, las tareas en segundo plano le cuestan trabajo, por ejemplo, editar un video mientras navegamos en redes sociales, el Realme 11 5G sufre y las apps se reiniciarán, por lo tanto, tendrás que elegir entre una actividad demandante y una app sencilla, no será posible hacer ambas.

El desempeño de este gadget en gaming es adecuado sin llegar a ser sobresaliente, ya que títulos exigentes como Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Free Fire Max, Rocket League Sideswipe o eFootbal 2024 si los mostraba sin problemas, ralentizaciones ni desconexiones, con un rendimiento medio a 30 fps estables y gráficos a medio nivel. Mientras que juegos más sencillos como Clash Royale, Pokémon Go o Candy Crush no tiene inconveniente alguno para mostrarlos.