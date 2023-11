Cazzu reveló a que actividades tuvo que renunciar al convertirse en mamá

Cazzu se tomó unos días para formar parte de nuevas campañas publicitarias y contar un poco de sus nuevos proyectos.

En su visita a México tuvo una entrevista en donde pudo compartir como ha sido ser madre y los retos a los que se ha tenido que enfrentar.

La trapera confesó que desde la llegada de su hija sus actividades han tenido que cambiar pero que siente sumamente contenta.

Cazzu confesó que se ha tenido que privar de cargar con todo su maquillaje por darle prioridad a su hija, pues prefiere ocupar el espacio para todas las cosas que pudiera necesitar su bebé y llevar solo una bolsa pequeña con sus artículos personales.

“Ahora que tengo a la bebé tuve que resignar mucho make up, tuve que resignar las cosas del pelo porque llevo muchas cosas de la bebé y digo: no, no, no quién me viera con una bolsa así de pequeña, no lo podrían creer”, confesó la cantante argentina.

En la publicación, la trapera ha recibido muy buenos comentarios de sus fans, felicitándola por el buen trabajo que está haciendo como mamá, además de recalcar que por su aspecto rudo creerían que sería diferente, pero ha demostrado ser muy tierna.

¿Cuál es el nombre de la bebé de Nodal y Cazzu?

Se ha especulado mucho sobre cuál es el nombre de la recién nacida, pero el rumor que ha estado más presente es que el nombre de la bebé es Inti, pues los cantantes han dado pistas en donde se ha podido ver dicho nombre.

