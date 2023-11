Payday 3, un atrevido atraco de esta generación de videojuegos

Después de muchos años desde la última entrega de esta serie, los jugadores al fin tienen acceso a Payday 3, un título multijugador con una fórmula de robos y atracos con shooter. Nosotros ya lo jugamos y aquí te contamos qué es lo que puedes esperar de este videojuego disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Juego en equipo

En esta entrega tu objetivo es hacer atracos o misiones específicas junto con tus compañeros de banda para reunir el dinero suficiente para comprar armamento, mejoras de equipo y cosméticos de tus personajes.

El videojuego es meramente multijugador, no es posible jugarlo offline más que en el modo práctica para aprender las mecánicas, por lo tanto, el modo historia no es más que un par de cinemáticas que irás desbloqueando conforme elijas las misiones, y que realmente no muestran ninguna profundidad ni son relevantes, así que no esperes una narrativa interesante.