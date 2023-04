Dead Island 2: un paseo nostálgico para bien y para mal

Si aprendes algo como gamer es sin duda a lidiar con la frustración y a incrementar tus niveles de tolerancia. No solo para pasar o terminar algunos de tus juegos favoritos, sino también para soportar y sobrevivir a la inevitable realidad de las mentiras a medias o las falsas promesas de los desarrolladores quienes constantemente tienden a anunciar juegos que simplemente nunca verán la luz o que su tiempo de lanzamiento se extienden tanto que es más probable que primero termines la carrera de medicina, con una buena especialidad, a que tengas el juego en tus manos.

Beyond Good and Evil 2, Metroid 4 y Dragon Age 3 son una simple pincelada de títulos que forman parte de la lista infame de juegos anunciados y presumidos, pero jamás lanzados. Luego de diez años de estar en esa lista, decenas de rumores de su cancelación y tres estudios de desarrollo, por fin Dead Island 2 abandonó esa lista para por fin llegar a nuestras manos. Y aunque ya tiene el mismo encantó que su predecesor, luego de jugar durante un par de semanas podemos decir que la espera casi valió la pena.

Como toda buena reseña es mejor explicar por partes la razón del porqué.

Historia y desarrollo

Publicado por Deep Silver y desarrollado por Dambuster Studios, el estudio detrás del semi decente Chorus, Dead Island 2 es casi un milagro en la escena del desarrollo. Aunque el juego fue presentado con bombo y platillo en 2014 como secuela al exitoso zombie smasher Dead Island, desarrollado por Techland, el título inicialmente sería responsabilidad de Yager Development, quienes en 2015 perdieron el control del proyecto, para cederlo a Simó Digital, quienes tan solo un año después perderían el desarrollo y tras dos años de ser un proyecto huérfano el título finalmente cayó en manos de Dambuster a quienes les ha tomado poco más de cuatro años terminarlo.

En esencia el juego mantiene la premisa de su predecesor: el mundo se fue al diablo por un apocalipsis zombi y te toca intentar sobrevivir y defenderse de hordas, casi infinitas de zombis con un arsenal de armas creadas del ingenio humano.

Pero a diferencia de una isla, en Dead Island 2, el escenario son algunas partes de Los Ángeles y San Francisco.

El juego te da elegir entre seis personajes con diferentes personalidades y también atributos o habilidades, todos ellos inmunes al virus y con una particular habilidad para matar zombis.

La historia si bien existe, es a momento tan inverosímil y poco creíble que pareciera haber sido escrita por alguna de los guionistas de cintas como Sharknado, si esa donde los tiburones viajan en tornados y matan gente.

Pero pese a ello funciona, no es una gran historia, pero es claro que el equipo no pretendía hacer de Dead Island, una trama estilo The Last of Us y a momentos esa ridiculez embona perfecto con algunos de los personajes, escenarios y momentos del juego.

Solo para dar una referencia, mientras exploras las mansiones de Bel Air famosas por ser el hogar de actores y actrices de Hollywood, te toca recorrer una mansión habitada por un grupo de influencers y streamers. Y si bien, la mayoría de ellos ya han pasado a mejor vida al momento de tu llegada y se han transformado en come cerebros humanos. Al conocer, la forma en la que varios de ellos se infectaron, ver el contenido de sus habitaciones o mensajes finales te sacarán más de una sonrisa o en algunos casos como a mí una buena carcajada. Por absurdo, pero al mismo tiempo por ser tan real y preciso a nuestros tiempos modernos.

Son ese tipo de momentos y no necesariamente la historia central los que hacen de la trama de Dead Island 2 un viaje entretenido de vivir y experimentar.