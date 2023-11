Sea of Stars, un viaje retro estelar que atraerá a fanáticos de los RPG

Sea of Stars se siente como una gran película de género realizada por un director de experiencia. Parece y es totalmente familiar; desde los primeros instantes sabes qué esperar y probablemente puedas predecir muchos acontecimientos de la historia, pero jamás obstaculiza la experiencia de juego. La intención está tan bien ejecutada que no dejarás de querer explorar todo y, en este caso, nadar en las estrellas. Temerás llegar al final, no por tener una decepción en las manos, sino porque no querrás dejar el mundo y dejar de jugar.

Con gran inspiración en los grandes videojuegos de rol de 16 bits como Super Mario RPG o Chrono Trigger, Sea of Stars es un viaje sobre un grupo de amigos que crece en tamaño y experiencia a lo largo de una aventura de aproximadamente 30 horas. La historia se centra en dos Guerreros del Solsticio, niños nacidos de un águila mágica en lugar de la forma tradicional, que pueden controlar el poder de la luna y el sol. Lo que comienza como una aventura sobre derrotar a un monstruo no tarda en convertirse en algo más grande para todos los involucrados en formas que se sienten impresionantes, pequeñas, personales y épicas mediante transcurre el juego.

Un rol determinado para cada personaje involucrado

En concreto, Sea of Stars es una historia sobre la carga de responsabilidad (de los dioses, la magia y la amistad) y hace un increíble trabajo al mostrar todos los lados de la historia. Los villanos son malos y los héroes son buenos, pero se te explica de dónde viene cada uno y las razones de sus acciones. Este enfoque de su historia y personajes hay que admirarlo por sentirse familiar dentro del género, pero también por jugar con ideas más amplias sobre la ideología de los inmortales o jugar con conceptos divertidos como la conciencia compartida. Todas las misiones alternas te hacen querer jugarlas y escuchar cada historia extracurricular de Teaks, nuestro historiador del juego, lo cual, te hará comprender aún más el lore del juego.

Más allá de la historia, es un fantástico RPG por turnos. Cada pelea, desde los enemigos aleatorios que encuentras mientras resuelves acertijos, hasta el enfrentamiento final, se sienten completamente desarrollados y diseñados. El combate te anima a usar habilidades y combos especiales para que no estés realizando el mismo ataque básico a todos los enemigos. Como siempre, se recomienda poner énfasis en las habilidades especiales de los personajes, sin embargo, lo más importante será aprovechar las bonificaciones cronometradas en las peleas. Estas se activan al presionar botones en determinados momentos, al estilo de Super Mario RPG, lo cual es clave. Obtener algunos golpes extra o recibir menos daño con la coordinación correcta siempre es un placer y resulta particularmente gratificante en Sea of Stars.