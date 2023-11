Fallece Shannon Wilcox, legendaria actriz de “El Diario de la Princesa”

Esta semana, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Mary Kay Wilcox, conocida artísticamente como Shannon Wilcox.

La destacada actriz y productora estadounidense, perdió la vida el pasado 2 de septiembre, sin embargo, su agente, Peter Young, apenas lo hizo público, en diferentes medios estadounidenses.

La actriz dejó este mundo a los 80 años, en Los Ángeles. Se desconocen las causas de su desceso, pues tanto su agente, como sus familiares, han sido herméticos al respeto.

Shannon hizo su debut en la serie de televisión ‘Starsky y Hutch’, en 1976. Posteriormente, se integró al elenco de grandes producciones televisivas como ‘Kaz’, ‘Hawaii Five-0’, ‘Family’ y ‘Hart to Hart’.

A lo largo de su carrera, estuvo en más de 80 producciones, donde destacó por su gran carisma y profesionalismo.

Algunas películas en las que la vimos fueron: ‘The Karate Kid’, ‘Se7en’, ‘Runaway Bride’, ‘Raising Helen’, ‘The Princess Diaries’, ‘Legal Eagles’, ‘For the Boys’, ‘Exit to Eden’, ‘Dear God’ y ‘The Other Sister’.

En los pultimos años, la vimos en capítulos de series como ‘Remington Steele’, ‘Cagney & Lacey’, ‘Magnum’, ‘P.I.’, ‘NCIS: Los Angeles’ y ‘Grey’s Anatomy’.

¡Descanse en paz!

