¿Qué arrojó la autopsia de Matthew Perry?

El sábado 28 de octubre, medios es reportaron el lamentable fallecimiento de Matthew Perry, estrella de la mundialmente famosa serie 'Friends'.

Según el portal TMZ, el actor de 54 años fue encontrado ahogado en el jacuzzi de su casa en Los Angeles. También trascendió que, previo a su encuentro, se realizó una llamada previa de auxilio por un supuesto paro cardíaco. Las autoridades han abierto una investigación al respecto.

Ante esto, se esperaba que la autopsia revelara cuál fue el verdadero el motivo de su fallecimiento, sin embargo, no fue así. Según publicaron diferentes medios, el forense, aseguró que aún no se puede determinar la causa, pues se necesitan nuevas pruebas y mayores análisis para poder hacerlo.

También puedes leer: China causa polémica al censurar escenas LGTBI de la serie 'Friends'

En el primer informe presentado, la autopsia reveló un resultado indeterminado. En cuanto al examen toxicológico que le realizaron a su cuerpo, habrá que esperar varios días, incluso semanas, para conocer si consumió alguna sustancia detonante.

Matthew Perry, una de las figuras cómicas más queridas de EU

En la década de los 90, Matthew Perry saltó a la fama como 'Chandler' en el sitcom 'Friends'. Su personaje se mantuvo por diez temporadas y 234 episodios, y fue uno de los favoritos de los fans. También participó en otras series como 'Boys will be boys', 'Growing pains', 'Silver Spoons' y 'Ally McBeal'. Participó en películas comedia como 'Fools rush in', 'The whole nine yards', 'Three to tango' y 'The Kid', entre otras.

Quizá te interese: Fallece James Michael Tyler, actor que interpretó a Gunther en Friends

En su biografía 'Amigos, amantes y aquello tan terrible' narró su lucha para rehabilitarse del abuso del alcohol y las drogas, situación que lo llevó a estar en coma por dos semanas, cuando su colon estalló por el consumo excesivo de opioides. En sus memorias, reveló que había gastado nueve millones de dólares en su proceso de rehabilitación.

El actor nunca se casó, pero estuvo comprometido por un corto periodo con Molly Hurwitz, relación que solo duró seis meses.

Te recomendamos: Friends, the Reunion: ¿Cuánto cobraron sus protagonistas por el reencuentro?