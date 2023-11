Verónica Castro reaparece y opina sobre salud de Yolanda Andrade

Hace unos días, Verónica Castro preocupó a todos al no dar señales de vida tras el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

Para buena fortuna, no paso tanto tiempo para que la actriz se comunicara y avisara que todo estaba bien con ella.

Sin embargo, ahora que reapareció preocupó a todos, ya que se encontraba en silla de ruedas, situación que ya se había dado a conocer, pues había tenido un accidente e intentaba recuperarse del mismo en su casa de Acapulco.

Además de confirmar que está bien, Verónica también habló por primera vez de la salud de Yolanda Andrade.

Y por supuesto que el tema generó polémica, ya que desde hace un tiempo ha estado envuelta en rumores con Yolanda, por unas fotos íntimas de una supuesta boda.

“Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. La que tenga que pedir perdón pues que lo pida y nada más, yo no tengo nada que perdonar. No (me sentí) lastimada, eran bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen y si ella es una bromista, pues se toman de una persona bromista y ya... Sí me dijeron (sobre el delicado estado de salud de Yolanda Andrade), siempre bendiciones para todo el mundo”, expresó.