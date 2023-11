Gerard Piqué habla por primera vez de cómo se sintió al separarse de Shakira

Gerard Piqué está en la mira de todos, y es que recientemente, habló por primera vez de lo que sintió y cómo fue que afrontó su separación con Shakira.

Tuvo que pasar más de año y medio para que Piqué se animara a compartir lo que sucedió con su vida luego de haber terminado la relación de 12 años que tenía con la cantante colombiana.

Sonriente y visiblemente relajado y tranquilo, Gerard Piqué concedió una entrevista, en la que en primera instancia comentó: "Durante mi año 2022, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada... Pasó de todo”.

Entrando un poco más en detalles, Gerard confesó que semanas posteriores a su separación con la barranquillera, todo para el se convirtió en un auténtico huracán mediático.

"Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto", contó.

Además de lo anterior, aseguró que, si bien prefiere no hablar de su ruptura con la intérprete colombiana, "de todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado en realidad", ya que "se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales".

