Danna Paola cuestiona la amistad, asegura que sus amigas “la traicionaron”

Danna Paola causó revuelo en las redes sociales al hablar abiertamente sobre la sororidad, el feminismo, el 8M y las mujeres.

Y es que en una entrevista que concedió a las influencers Calle y Poché, la cantante provocó con sus comentarios que usuarios de las redes se pronunciaran en su contra y al mismo tiempo a favor de su opinión.

Danna confesó que tiene pocas amigas, debido a que siempre ha tenido problemas con las mujeres que han llegado a ser muy cercanas a ella, por lo que ha preferido mejor no tener.

"Casi no tengo amigas por eso, la verdad las amigas que tuve me enterraron cuchillos en la espalda, entonces yo dije: 'Ay qué hueva, la verdad es que no' y las pocas mujeres que conozco son mujeres brillantes, de verdad”.

La cantante explicó que en su equipo de trabajo todas son mujeres porque apoya la causa del feminismo y el empoderamiento de la mujer, sin embargo, confesó que cada mes de marzo le trae malos recuerdos de amistades pasadas que no fueron del todo leales.

"En todo nuestro equipo son mujeres por lo mismo, porque creo que las mujeres fucking runs the world, pero al mismo tiempo no puedo con la falsa sororidad como en esta cosa del 8 de marzo... siempre me revuelve muchas cosas".

Además, Danna reconoció a las marchas que se realizan para conmemorar el movimiento del 8M, sin embargo, señaló que fuera de aquel día muchas olvidaban la esencia de esto para continuar sus ataques y críticas en contra de otras mujeres, lo cual tachó de lamentable.

"A veces veo que mucha gente se sube al tren del mam* del 8 de marzo y en realidad no se dan cuenta de que es un tema bien denso, sí es un trasfondo... la verdad no, mujeres que te felicitan... ching* tu madre wey, es una doble moral".

