Christian Nodal habría engañado a Cazzu con una fan

Christian Nodal está envuelto en la polémica, y en esta ocasión no por algo que haya hecho directamente él, sino por una supuesta revelación que hizo una mujer, la cual insistió en sus redes sociales que había tenido un romance con un cantante que recientemente se había convertido en papá.

Resulta que una mujer compartió en TikTok el supuesto amorío que tuvo con un cantante mexicano que acaba de ser papá. Los usuarios inmediatamente señalaron que el susodicho podría ser Nodal, quien acaba de tener una hija con Cazzu.

Por lo que cuenta la usuaria llamada Ivette Saldivar, hace tres semanas asistió a un antro en Aguascalientes, y ahí tuvo la oportunidad de convivir con el cantante.

“Esta es una historia de amor de una semana […] En ese antro estaba un vato que es famoso, un cantante. Yo ya lo había visto, le eché el ojillo porque está de buen ver”.

Tras intercambiar miradas, el hombre se le acercó, comenzaron a platicar y él la invitó a una sección reservada del antro. Ahí la llenó de halagos e intentó conquistarla.

Tras estar en la zona exclusiva del antro, decidieron marcharse. Mientras esperaban su vehículo, la gente afuera del bar pidió fotografías al misterioso cantante. Al respecto, Ivette dijo:

“Nosotros salimos del lugar y la gente pues pidiéndole fotos. Nunca se me ocurrió pedirle foto porque la neta me da vergüenza”.

Según contó la joven, se besaron afuera de su casa. Un vecino reconoció al músico y quedó impresionado por verlo en su calle: “Mi vecino lo vio y se quedó así como de ‘güey, este artista está viniendo aquí’.

Tras aquel encuentro, hablaron de forma intermitente a través de mensajes. Incluso, una vez el cantante le llamó a Ivette: “Al otro día me marcó. Yo pensé que no me iba a hablar ni me iba a mandar mensajes, pero me ha estado mandando mensajes y la neta no le hago caso”.

Lo curioso de esta historia es cuando se le relaciona con Christian Nodal, ya que Ivette despertó muchas dudas cuando mencionó que el misterioso cantante estaba casado y acababa de ser papá.

Al respecto del comentario, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a especular que se trataba de Nodal, quien acaba de tener una hija con Cazzu.

Aunque es podría ser una posibilidad, cabe señalar que en las últimas semanas, el intérprete de “De los besos que te di”, no ha registrado ninguna visita a dicho estado.

¿Tú que opinas?

