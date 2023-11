Little Goody Two Shoes, una aventura llena de misterios y mucho romance

Normalmente cuando empiezas a leer un análisis no esperas que desde el principio te digan: “éste es un muy buen videojuego que debe estar en tu colección”, básicamente porque ya no tendría caso seguir leyendo la misma, sin embargo, Little Goody Two Shoes es uno de esos juegos al se le debería dar una oportunidad, a continuación, te explicamos porqué.

Un videojuego clásico para los tiempos modernos

Si te fijas en las imágenes y el tráiler del título, te darás cuenta que Little Goody Two Shoes se ve (y se juega) como si fuera un título de SNES, PlayStation, TurboGrafx o Sega Genesis, los gráficos son estilo 16-bit, la dirección de arte es muy de la década de los 90 y hasta la animación que utiliza esporádicamente parece de esa época, sin embargo, el ritmo de la trama, desarrollo de personajes y otros elementos que componen el sistema juego están bien desarrollados, dicho de otra forma, es un juego que se ve como un clásico pero definitivamente pensado para el jugador actual.

La protagonista de esta historia es Elise, una huérfana que es encontrada de bebé por una viejita que decide criarla hasta que un día muere, dejando a la jovencita sola para valerse por sí misma en un mundo cruel, y es justamente ese suceso, lo que justifica tanto la trama como el sistema de juego. Al estar sola habitando una casa en lo más alto de una montaña, Elise no tiene otra opción más que ayudar a los habitantes de un pueblo cercano quienes le dan empleos ocasionales para que pueda ganarse unas monedas.

Además, al tratarse de un pequeño pueblo donde casi todos se conocen, el chisme se convierte en algo así como una moneda de cambio entre los habitantes, quienes creen firmemente que hay una bruja que los acecha y que evidentemente, se convierte en parte central de la aventura.

El sistema de juego es simple, tu controlas a Elise y tienes que cuidar que siempre esté bien alimentada, que tenga suficiente energía y que no esté en boca de nadie, o dicho de otra forma, alejándola lo más posible de los chismes del pueblo. A lo largo del día esta debe realizar ciertas actividades como trabajar, descubrir los misterios que irán apareciendo poco a poco y cuidar su relación personal con las tres diferentes chicas con las que puede llegar a tener un romance.