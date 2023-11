Call of Duty: Modern Warfare III, una campaña totalmente descarrilada

Un personaje de este juego dice: “Hay 3 cosas de las que nadie se escapa: la muerte, los impuestos y yo”. Del mismo modo, no hay año que se escape de recibir un Call of Duty. Su franquicia Modern Warfare (una historia revisada de los éxitos de la generación del Xbox 360/PS3), ha sido bien recibida tanto por el público como por la crítica. Sin embargo, Call of Duty: Modern Warfare III echa todo por la borda de forma espectacular. Pero ¿qué hace que este título falle de semejante forma?

Una historia minada

El temible terrorista ultra nacionalista ruso, Vladimir Makarov, ha regresado a las andadas. Cuenta con un ejército de mercenarios despiadados que creen ciegamente en su causa. El escuadrón 141, liderado por el Capitán Price, está listo para detenerlo. ¿Podrán adelantarse a sus planes?

Dejemos algo claro: las narrativas de Call of Duty nunca ganarán un Nobel de Literatura. Son simplemente un desfile de espectaculares piezas de acción que nos llevan por todo el mundo repartiendo balazos a diestra y siniestra. Sin embargo, las 2 entregas anteriores tocaron algunas fibras sensibles (terrorismo y narcotráfico) que les aportaron algo de seriedad a las usuales explosiones. En este aspecto, Call of Duty: Modern Warfare III no provoca ningún tipo conflicto o reflexión. Aunque existen un par de escenas fuertes relacionadas con el terrorismo, nunca hay una verdadera razón detrás ellas más que “Makarov es muy malo”. Se supone que su plan es restaurar la gloria de la madre Rusia. Pero jamás se explica cómo sus actos logran este cometido. Ni tampoco por qué la gente le sigue. No buscamos una disertación de Derecho Internacional, pero por lo menos algo que haga sentido en este universo de ficción.

El otro grave pecado de este argumento es su irrisoria duración: entre 5 a 7 horas. Literalmente terminamos este juego en un fin de semana. Y ni siquiera con largas sesiones. Sólo un par de horas antes de dormir. Cualquier jugador hardcore, lo completará en una tarde y se quedará con un palmo de narices. Tampoco las entregas anteriores daban tantas horas, pero por lo menos sí llegaban a 2 dígitos.

Y como cereza en este pastel de imperfecciones, existen un punto de la trama que enfurecerá a más de un jugador que ha seguido de cerca Modern Warfare. No vamos a echarlo a perder, pero sí podemos decirles que sucede de una forma abrupta, burda y tramposa. No se preocupen, sólo les tomará unas horas descubrirlo.