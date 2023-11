Lenovo Legion 16IRX8: un verdadero tanque para gaming

Lenovo se ha vuelto un sinónimo de productividad en el ámbito de las portátiles. Esto debido a su adquisición de la marca Thinkpad en años recientes. Sin embargo, no todo es trabajo y seriedad para esta compañía. Su línea Legión está pensada 100% para los gamers más exigentes. La laptop Lenovo Legion 16IRX8 es un claro ejemplo de su enfoque en los jugadores hardcore.

Especificaciones

Procesador: Core i7-13700HX

GPU: GeForce RTX 4070

Pantalla IPS de 2,560x1,600 @240Hz

16GB RAM DDR5

SSD 1TB

Windows 11

2 puertos tipo C USB 3.1 (Gen2) y 4 puertos tipo A USB 3.0 (Gen1)

Salida HDMI

Entrada LAN

Diseño

Cuando llamamos tanque en el encabezado, no fue un eufemismo. Es de verdad un equipo que parece acorazado en la solidez de su construcción. Su cuerpo metálico es pesado y de líneas rectas. Aquí, Lenovo no buscaba emular la ligereza y delgadez de una Ultrabook. Éste es un dispositivo sólido y rudo. Esta estética industrial combina bien con el poder de su hardware. Sólo le achacamos una cosa: su teclado no está bien distribuido. Esto nos llevaba a presionar teclas incorrectas cada vez que buscaban el botón de borrar. Nada grave, pero sí molesto.