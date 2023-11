¡Julian le tenía pavor a la muerte! Confiesa Maribel Guardia

En una emotiva entrevista con la periodista Matilde Obregón, Maribel Guardia habló de cómo fue perder a Julián hace siete meses, compartió detalles conmovedores y fuertes, además habló sobre el miedo más grande de su hijo.

La actriz, confesó que el tiempo no la ha ayudado con su dolor. En esta entrevista Maribel se puede notar cómoda y llena de emociones, además de entenderse bien y ser apoyo de Matilde quien tiene poco de vivir la trágica experiencia de perder a un hijo.

Julián falleció a los 27 años, víctima de un infarto. La actriz, sabe que él no se ha ido, y que siempre estará con ella, aún lo puede sentir además de que lo ha visto, sin duda el amor de una madre no se compara con nada. Se siente tranquila pues confiesa que se ve bien, se ve tranquilo, se ve radiante, algo que había perdido tras la muerte de su padre Joan Sebastián.

El miedo más grande de Julian Figueroa

“Le tenía pavor, siempre me decía mamá, tengo mucho miedo a morirme… pero papito por qué piensas en morirte y me decía ¿A ti, no te da miedo la muerte? Digo no es que no me de miedo, pero no lo pienso todo el tiempo y él pensaba siempre en la muerte”.

Sin lugar a duda Maribel, sabe lo impactante, difícil y la tristeza que fue la infancia de Julián, al enfrentar la enfermedad de su padre cuando tenía tan solo 5 años, marcó mucho su vida.

Maribel llegó a encontrarlo varias veces llorando y al preguntar el motivo, él siempre respondía que era por papá y la enfermedad con la que vivió dieciocho años, aunque en un inicio le daban solo 2 años.

La muerte de Joan Sebastián y de algunos de sus hermanos también afectó profundamente al joven músico, quien, según Maribel, nunca superó completamente estas pérdidas. La sombra del cáncer paterno y la muerte de sus hermanos influyeron en sus miedos, manifestándose en problemas relacionados con el alcohol.

A pesar de la tristeza que embarga a Maribel Guardia, encuentra consuelo en el hecho de que su hijo se fue en paz, sin sufrimiento y mientras dormía.