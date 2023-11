Super Mario Bros. Wonder, la fórmula del éxito que se repite para bien y para mal

Se podría decir que Super Mario Bros Wonder, es como un tipo de secuela a Super Mario Bros U de Wii U o Super Mario Bros U Deluxe, no en historia, pero al menos sí en concepto, el jugador tiene la opción de jugar de forma individual o hasta con 4 jugadores de forma local, controlando personajes como Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad, Toadatte, Nibbit y Yoshi. En esencia la mayoría de los personajes y sus movimientos son similares, salvo en casos como Yoshi y Nibbit que tiene un estilo particular de juego, pero nada realmente que valga la pena destacar.

Y sin duda una de las grandes ventajas del juego, es la habilidad de poder avanzar y jugarlo con amigos, que a momentos te ayudan, pero también te presionan o entorpecen el paso en los niveles. Es justo esa fortaleza de convivencia es la que hace de Mario Bros Wonder un título que vale la pena tener para Switch, en especial si eres padre y tus hijos son los que juegan o si te gustan armar reuniones en las que puedes pasar un rato jugando con amigos.

Incluso en el modo de un jugador, tiene la opción de poder activar el modo “En línea” en el que tendrás un modo multijugador un tanto diferente, pues al navegar por los niveles, tendrás la oportunidad de compartirlos con otros jugadores alrededor del mundo que estén jugando o intentando pasar ese mismo nivel en una suerte de espectros, que logras ver y que incluso pueden salvarte la vida, pero cuya referencia es más parecida a los fantasmas que ves en juegos como Dark Souls, que un juego en línea como tal.

Lo nuevo y lo increíble

Si en efecto en Super Mario Bros. Wonder es el primer juego en donde podrás convertir a Mario y amigos en un elefante que puede noquear enemigos o bloques y lanzar agua con su trompa, además de elefante, el jugador encontrará otras habilidades como la flor de burbuja, un casco perforador, la flor de fuego y la super estrella.

Además de las habilidades el juego, ahora incluye algo conocido como los emblemas, que son pequeños poderes o habilidades que el jugador puede adquirir o comprar con monedas a lo largo del juego. Tienes la opción de equipar una de ellas y cambiarla al inicio de cada nivel o al momento de morir y comenzar de nuevo.

Desde saltar más alto, hasta hacer saltos más largos, correr, girar más tiempo en el aire o incluso algunas que te otorgan un salto adicional antes de morir. Sin duda una adición interesante a tu método de juego, pero para ser sincero fuera de dos o tres muy específicas, la mayoría de los emblemas jamás los jugué o utilice fuera de las misiones o momentos en los que me era requerido darles uso. Quizá habría sido mejor, que te permitieran hacer una combinación de al menos dos de ellas para crear un estilo de juego más personalizado.

Sin embargo, lo mejor de Super Mario Bros. Wonder por mucho está en las secuencias de encontrar semillas fantásticas en los niveles. Por defecto la mayoría de los niveles te otorgan una semilla al completarlos. Pero existen muchos niveles que contienen semillas adicionales que puedes tomar durante el nivel. Estas semillas, a veces a simple vista y otras ocultas en ciertos lugares, son lo mejor que tiene el juego, porque al tomarlas inicia un especie de bonus que contiene algunos de los momentos más divertidos que me han tocado como jugador, no solo en este juego, sino en toda la historia de títulos de Mario. Desde transformarte en Goomba y tener que pasar el nivel con sigilo, hasta cambiar la perspectiva del juego o seguir ciertas secuencias musicales para poder avanzar. Estos momentos no solo hicieron mi pase por Super Mario Bros .Wonder mucho más ameno e interesante, sino que genuinamente me obligaron a no perderme una sola de estas semillas a fin de no dejar de ver qué locura se le ocurrió a los desarrolladores en ciertos niveles. Lamentablemente muchas de estas secuencias son más bien como snacks de entretenimiento visual, más que retos de juego, aun así el ingenio detrás de cada uno de ellos, hacen que el juego adquiera y haga honor a su nombre Wonder (preguntarse en español), porque genuinamente te obliga a imaginar y preguntarte qué te encontrarás detrás de cada una de ellas.