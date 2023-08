Pikmin 4, un mundo fantástico y diminuto

La nueva entrega de una de las licencias de Nintendo acaba de llegar a la Switch, por ello aquí te contamos todo lo que necesitas saber de Pikmin 4, que tanto puedes esperar de él y sobre todo, si vale la pena o no adentrarse en la nueva aventura en un mundo miniatura.

La jugabilidad del título es la misma que las demás entregas, es decir, exploración en un mundo semi abierto en el que deberás resolver acertijos y luchar contra la naturaleza acompañado de múltiples Pikmin que fungen como ayudantes. Sin embargo esto no significa que este nuevo juego sea el mismo, sino que contamos con añadidos interesantes que brindan nuevas formas de jugar.

¿De qué trata Pikmin4?

La historia de Pikmin 4 no es sensacional ni algo del otro mundo, no obstante si es suficiente para que la trama se desenvuelva correctamente y tengamos una buena razón para explorar nuestro mundo una vez más, ya que la misión principal será rescatar al famoso Capitán Olimar de su naufragio en el planeta, sin embargo ahora el protagonista será tu avatar personalizado, que deberá no sólo encontrarlo a él, sino rescatar también a la brigada de rescate que fue por el pero también naufragó.

Desde el inicio del juego nos enseñan a usar a Ochin, un perro de rescate que pertenece al equipo naufragado, y que rescataremos en los primeros minutos, lo interesante es que no solo tendrá funciones como los Pikmin, como cargar cosas, escarbar o atacar enemigos, sino que también podremos montar en él para ir más rápido, brincar escalones para alcanzar nuevas zonas e incluso nos ayudará a nadar para explorar mejor nuestro entorno.

Adicional, podremos mejorar a Ochin para que sus habilidades crezcan, como cargar más peso, resistir ataques de fuego o eléctricos, e incluso que nade más rápido, todo dependiendo de las necesidades que veas al explorar e ir progresando en la historia, que am respecto, tendremos ventajas para jugar si avanzamos en ella, y que más después de cierto tiempo jugado, desbloquearemos un campamento base que servirá para gestionar todo lo que necesitemos para antes de partir a la exploración.