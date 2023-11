Mexicana llega a la NASA con proyecto de medicina espacial

Dorely Medina se ha convertido en todo un orgullo para México, y es que recientemente se dio a conocer que la mexicana, procedente del estado de Nayarit, fue seleccionada por su proyecto de medicina espacial para colaborar con la NASA.

Con tan solo 18 años, la joven formará parte del Programa Internacional del Aire y del Espacio (IASP) 2023 de la NASA, en Houston, Texas, con su proyecto “AstroCare”, de monitoreo de signos vitales de astronautas durante misiones espaciales.

La gran noticia la compartió la joven en sus redes sociales, y al mismo tiempo narró la travesía que tuvo que realizar desde julio pasado para poder ser una de las seleccionadas.

Una de las cosas que llama la atención sobre lo que contó, es todo lo que tuvo que hacer para poder asistir, ya que tuvo que esforzarse por todos los medios para conseguir los recursos económicos suficientes.

“Se logró… Acabamos de llegar al U.S. Space and Rocket Center y jamás me había sentido tan viva en toda mi vida. Soy Mexicana, soy Nayarita y estoy en la NASA“, escribió la joven para anunciar su llegada al centro de actividades en el que participan 60 jóvenes de todo el mundo.

Cebe destacar que el IASP impulsa la formación de jóvenes en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM), brindándoles la oportunidad de formarse como astronautas o presentar proyectos para su envío al espacio.

El proyecto de monitoreo de Dorely refiere a la integración de sensores en el traje espacial para recopilar datos en tiempo real sobre la frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal y otros parámetros clave para cuidar de la salud de los astronautas.

El diseño de la nayarita prevé el uso de sensores de alta precisión, para transmitir información biométrica de manera inalámbrica a una unidad central de procesamiento.

Lo innovador de su propuesta radica en el uso de esta unidad central, la cual desarrollará en la base de la NASA en Houston, Texas, marcando la diferencia con los equipos existentes.

