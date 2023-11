Luis Miguel es fuertemente criticado por acción que tuvo con niña en su concierto

Luis Miguel es el tema de conversación de la redes sociales y es que recientemente se hizo viral un video en donde se le puede ver dándole un beso a una niña que asistió a su concierto.

Por lo que se puede ver en la grabación corta, el cantante se acerca a las primeras filas para saludar a sus fans, y entre ellos se encontraba una menor, a quien su padre acercó hacia el cantante para que pudiera saludarla.

Sin embargo, las críticas comenzaron luego de que varias personas se dieran cuenta de que el cantante no había saludado en la mejilla a la pequeña, sino en la boca.

Cabe señalar que lo sucedido se dio durante uno de los conciertos que ofreció en la Arena Ciudad de México, y a pesar de la polémica que esto generó, al parecer a la familia de la menor no les generó ningún ruido.

Por otra parte, usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar, pues de inmediato llenaron el video que se hizo viral de comentarios negativos, argumentando que la acción del cantante no había sido la correcta.

También hubo quienes defendieron al cantante, pues insistieron en que Luismi no besó a la menor en la boca, sino que fue en la mejilla.

“Fue en la mejilla, no hagan drama”, “El beso no fue en la boca”, “Es un rey”, “Los niños no se besan” y “Si la familia no dijo nada, ¿cuál es el problema?”, son algunos de los comentarios.

