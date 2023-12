Esto es lo que sabemos del nuevo novio de Selena Gomez

Selena Gomez abrió su corazón. Ahora, una nueva etapa en su vida amorosa comienza y ella está feliz de compartirla con sus millones de seguidores.

El afortunado hombre que ahora camina de la mano con Selena es el cantautor Benny Blanco, y se dice que ya llevan un tiempo saliendo, solo que no habían querido confirmar la tan esperada noticia.

Cabe señalar que cuando los rumores en torno al comienzo de esta relación se hicieron presentes en las redes sociales, la cantante de origen mexicano-estadounidense, respondió de forma tajante, dejando en claro que, esta vez, no permitiría que nadie se metiera en su relación y vida privada: "él es absolutamente todo en mi corazón", escribió en uno de los comentarios.

Selena también expresó que Blanco es lo mejor que le ha pasado y a su lado ha encontrado la felicidad, por lo que exhortó a sus fans a respetar esta etapa de su vida y compartir su felicidad, en lugar de criticarla: "Si no puedes aceptar mi felicidad, entonces no estés en mi vida en absoluto”, agregó.

Pero, ¿quién es Benny Blanco?

La pareja lleva conociéndose desde hace tiempo; en 2018 trabajaron juntos en la canción "I Can't Get Enough", donde Gomez compartió créditos con J Balvin y Cardi B.

Benjamin Joseph Levin, nombre real de Blanco, es un conocido música, cantautor y productor musical estadounidense.

A sus 35 años cuenta con una carrera sólida dentro de la industria, pues ha trabajado al lado de grandes estrellas como Dr. Luke, Katy Perry, BTS, Snoop Gogg y Britney Spears.

Comenzó a cobrar relevancia en 2007 tras colaborar con la banda Spank Rock, sin embargo, el mismo ha señalado como su primer gran éxito el tema "Circus" de la llamada "Princesa del pop”.