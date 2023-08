Selena Gomez emociona a sus fans al anunciar su regreso a la música

Después de haber se tomado un tiempo para equilibrarse a sí misma, Selena Gomez dio a conocer de forma oficial que regresa a la música.

Por supuesto que dicha noticia emocionó a más de uno, ya que la cantante en su momento, aseguró que se retiraría de los escenarios para siempre y enfocar su vida en algo más.

Y al parecer todo va mejor que nunca, ya que al anunciar que seguirá poniéndole toda la atención y su corazón a su carrera musical, pareciera que el mundo se ha detenido, pues a muchos emociona la idea de escuchar nueva mésica de Selena y por supuesto nuevas canciones, ya que todos quieren saber que ha sentido, cómo ha vivido, qué le ha pasado en los últimos años…

No obstante con el anuncio de su gran regreso, la cantante aseguró que en una semana podremos escuchar una nueva canción la cual lleva por nombre “Single Soon”.

"Todos ustedes han estado pidiendo música nueva por un tiempo", escribió Selena en Instagram el 17 de agosto junto con una serie de instantáneas, incluidas algunas que la mostraban luciendo fabulosa moda en un automóvil. "Dado que aún no he terminado con SG3, quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano. SINGLE PRONTO. 25 de agosto. Guárdala ahora".

Será un gran día en la música, ya que la ex alumna de Disney Channel de Selena, Miley Cyrus, lanzará su sencillo "Used To Be Young" en la misma fecha, y los fanáticos no podrían estar más emocionados por ambas canciones. "Ambas reinas", escribió un usuario de las redes sociales en X, anteriormente conocido como Twitter. "¡Estamos transmitiendo ambos!",agregó otro, "¡Estaremos apoyando a ambos!”.

"Single Soon" ve a Selena formando equipo nuevamente con un par de colaboradores anteriores en los productores benny blanco, con quien trabajó para su éxito de 2021 con J Balvin y Tainy "I Can't Get Enough", y Cashmere Cat, con quien ella y Tory Lanez trabajó con ellos para la canción de 2017 "Trust Nobody".

En términos del tipo de canción que los oyentes pueden esperar, un comunicado de prensa se refirió a "Single Soon" como un "himno pop", lo que parece alinearse con la vibra que Selena había provocado previamente para su nueva música.

"Estoy tan acostumbrada a escribir canciones de chicas tristes porque soy buena en eso", dijo la estrella de Only Murders in the Building en un episodio de diciembre de The Tonight Show. "Pero estoy listo para divertirme un poco, y creo que a la gente le va a encantar”, dijo.