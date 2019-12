Moto G8 Plus, Reseña

A menos de un año del lanzamiento de su línea de gama media G7, Motorola vuelve a la carga con una renovada línea G8. Mientras que el conjunto anterior era de 4 equipos (Play, Power, G7 y Plus), este nuevo grupo llega con sólo 2 (Play y Plus). La submarca Plus se ha reservado para nombrar al equipo que será el máximo representante de su segmento. ¿Podrá el Moto G8 Plus mantener su rango? Descúbrelo aquí.

Especificaciones

Procesador: Qualcomm Snapdragon 665 ocho núcleos

ocho núcleos Pantalla: 6.3” resolución Full HD+ relación de aspecto 19:9

Almacenamiento: 64 GB expandible con tarjeta SD

RAM: 4GB

Versión de Android: Android 9 Pie

Cámara trasera: Triple lente 48MP + 5MP (Sensor de profundidad) + 4MP (Video ultra ancho/ Action Cam) + TOF

Cámara Frontal: 25MP

Batería: 4,000 mAh con carga Turbo

Puertos: USB C y 3.5mm para audio

Sensor de huellas dactilares (posterior)

Sonido Dolby

Desempeño

A pesar de que el Snapdragon 665 no es ningún tope de gama, la línea 600 de este procesador ha demostrado algo constantemente: su eficiencia. Encuentra un buen balance entre poder de procesamiento y uso de energía, por lo que no tendrás ningún problema mientras realizas tus tareas diarias (redes, videos, cámara, incluso maneja bien las multi-tareas) ni gastarás tu batería con rapidez. Los 4,000 mAh son más que suficientes para llevarte al final del día e incluso tener suficiente para tu mañana siguiente. Eso sí: No esperes jugar los más populares shooters en él (sí, estamos hablando de Fortnite). La capa de Android se mantiene prácticamente pura con la adición de los útiles gestos de Moto.

Cámara

Aquí comienza la parte más difícil de la reseña. Por un lado, amo el sensor de 48MP heredado del Motorola One Vision. Su técnica de sobre-sampleo (combinar 4 pixeles en uno) hace que las fotos sean muy nítidaz y llenas de detalles. Y en las tomas con poca luz, el Moto G8 Plus no tiene rival en su punto de precio. Este lente realmente te hará aprovechar tu cámara más que nunca en ambientes oscuros.

Sin embargo, por otro lado, la Action Cam no es tan convincente. Sí, tiene un campo de visión bastante amplio. También tiene una muy buena estabilización de imagen. Pero no puedes tomar fotografías de gran angular directamente. Para hacerlo, necesitas grabar video y de ahí presionar el botón de cámara para que saque screenshots. Estas “fotos” tienen una calidad que deja mucho que desear y que contrasta muchísimo con el excelente sensor de 48MP. A diferencia de éste, ni se te ocurra tomar fotos de gran angular de noche. El resultado no será en lo absoluto lo que esperas. Apartado especial: Sonido El G8 Plus cuenta con sonido Dolby dividido en 2 potentes bocinas. Con este dispositivo no tendrás que hacer el típico arqueo de tu palma para que se escuche. Ver video o jugar con este sonido es simplemente un deleite y Conclusiones El G8 Plus pudo haber sido tan impactante como lo fue el Moto G7 Plus. El sensor de 48MP es de las mejores decisiones de la compañía y una excelente herencia de la línea Motorola One. Sin embargo, la adición de la Action Cam resulta desconcertante. Pudo haberse mantenido el lente de gran angular del Moto G8 Play y se hubiera diferenciado con el de 48MP. Aunque no deja de ser una sólida opción en su punto de precio, la ausencia de un gran angular “puro” lo deja en desventaja contra otros de su categoría. Calificación: 8.8 Por Rolando Vera Los nuevos Moto Conoce de cerca los nuevos equipos de Motorola Publicado por Los 40 México en Jueves, 24 de octubre de 2019