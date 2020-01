Motorola One Hyper, Reseña

La línea Motorola One se ha caracterizado por una característica en particular: innovación. Los equipos del fabricante que han sido lanzados bajo esta marca siempre presentan alguna tecnología disruptiva. En el caso del Motorola One Hyper, viene con 2: su pantalla completa (con cámara de selfies en el interior del equipo, que sale a través de un pequeño motor) y su sensor de 64MP. Pero ¿es suficiente para crear un gran equipo?

Especificaciones

Procesador: Qualcomm Snapdragon 675

Pantalla: 6.5" Full HD+m cubre el 90% del frente

Almacenamiento: 128 GB

RAM: 4GB

Versión de Android: Android 10

Cámara trasera: 64MP + 8MP (video wide) + tof (sensor de profundidad)

Cámara Frontal: motorizada, 32MP

Batería: 4,000 mAh con Turbo Charge

Puertos: USB C, 3.5mm audio

Lector de huellas digitales

Desempeño

Como en la mayoría de los equipos Moto, el desempeño es suave y sin contratiempos. Su capa de Android minimalista no afecta de ningún modo. A pesar de no utilizar procesadores de gama alta, su cantidad de RAM le permite manejar todo con facilidad. Multipantalla, la cámara, navegar, chatear. Sólo queda a deber a quienes son gamers buscando la experiencia de Fortnite, pues este no corre, en el caso de PUBG, este logra ejecutarse pero con las especificaciones en mínimo, Call of Duty Mobile por su parte corre sin problemas. El Snapdragon de la serie 600 es eficiente en su consumo energético, lo que combinado con la batería de 4,000 mAh, te llevará hasta el final de tu día fácilmente.