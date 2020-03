One Punch Man: A hero nobody knows, Reseña

Me considero un gran fan de One Punch Man. He visto las 2 temporadas completas del anime, las OVA’s, el manga y hasta el cómic original para celulares. Así que realmente me emocionó el anuncio de su primer videojuego de peleas para consolas. La idea era buena: ya que Saitama (el protagonista) es completamente invencible, tú pelearías contra las amenazas en lo que él (u otros héroes poderosos) llega a apoyarte. Sin embargo, después de pasar un buen rato con el título, la emoción se me ha ido por completo.

Historia

El mundo está plagado de peligros: monstruos, catástrofes y villanos que azotan a la población. Sin embargo, cuenta con la ayuda de la Asociación de Héroes. Y cualquiera con la valentía y las aptitudes necesarias puede ser parte de ella. Tú eres un nuevo héroe que comienza su trabajo en esta. En tu carrera por ascender de rango, te encontrarás con héroes reconocidos (como Genos, Metal Bat, Tatsumaki entre otros), villanos terribles (el Rey del Mar Profundo, la Chica Mosquito, Kabuto) y el mismísimo e invencible Saitama. Completar misiones para volverte más reconocido y llegar a ser el héroe máximo… Debajo de Saitama, claro.