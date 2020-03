Nioh 2, Reseña

Team Ninja ha elaborado un sinfín de juegos de distintos géneros como el afamado título de peleas Dead or Alive, hasta el simple pero entretenido Dead or Alive Xtreme, una suerte de acercamiento sensual al voleibol, por otro lado tenemos Ninja Gaiden que fue una de sus franquicias más completas en todos los aspectos, sobre todo en el nivel de complejidad. Ya en fechas más recientes llego Nioh, una entrega que mezclaba la acción con el género de rol y en los últimos días Nioh 2, llegó para dejar clara su maestría en la creación de videojuegos con esta exclusiva de PlayStation 4.

Precuela

Nioh 2 nos remota al Japón de 1555, puntualmente el periodo Sengoku. En el entorno se desarrolla una guerra civil en la cual nos veremos envueltos y a diferencia de la primera entrega, aquí seremos un personaje anónimo que buscará no ser azotado por el clan rival. Aquí entra de lleno el novedoso sistema de creación de personajes que no le pide nada a cualquier otro gestor del género, de hecho, esta bien trabajado y no hace que el avatar se vea acartonado o falso, esto lo notaremos en las secuencias de la historia renderizadas en tiempo real, mismas que han incrementado considerablemente en comparación de Nioh.