Doom Eternal, Reseña

Doom es y será por siempre un referente de los títulos de disparos en primera persona, ID Software en esta ocasión le hace honor a la franquicia con su más reciente entrega Doom Eternal. A continuación, les daremos nuestras impresiones de este videojuego.

Lo mejor de un clásico

Doom Eternal tiene ese algo que todos lo que conocemos la franquicia hemos estado buscando, la sensación de un old school con elementos que lo hacen sentir nuevo. El movimiento de pantalla y sobre todo la rapidez que lo caracterizan se sienten impecables, al menos en la versión de PC, porque Doom es un juego que nos guste o no se debe a los ordenadores, el moverte con un mouse no es lo mismo que con control de consola, aunque con esto no queremos decir que sea limitativo. Los saltos, la forma de trepar, el dash doble para esquivar y las terminaciones son sencillamente frenéticas y violentas.

El juego per se es complejo y te invita a explorar sin dejarte ir de bruces cual Rambo, porque el hacer esto lo castiga y te hace sufrir, así que es una entrega a la que no hay que faltarle al respeto con los controles. La táctica y los tiempos que debes de tomar para avanzar son clave, ya que puede llegar a asfixiarte por la enorme cantidad de enemigos que presenta en algunos momentos. Lo que más nos ha impactado es la velocidad y el ritmo que inyecta, pues nunca te suelta y eso lo hace especial.

Encontraremos también la sensación de vértigo con los saltos, trepado de paredes y sobre todo los tubos de los que habrá que apoyarse para pasar a determinadas secciones, esto último en definitiva lo hace sentir renovado.