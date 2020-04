The Last of Us Part II, nueva fecha de lanzamiento

Por medio del blog de PlayStation, Sony Interactive Entertainment y Worldwide Studios han comunicado que a pesar de los retrasos provocados por el COVID-19, The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima están más cerca de lo que creemos, ya que la nueva fecha para el primero esta programada para el 19 de junio y el segundo seguirá para el 17 de julio.

Por medio de este comunicado Hermen Hulst, líder de los estudios globales de SIE, felicita el esfuerzo realizado por Naughty Dog y Sucker Punch Productions por sus logros “ya que sabemos que no es una tarea fácil llegar a la meta en estas circunstancias. Ambos equipos han trabajado duro para ofrecer experiencias de clase mundial, y no podemos esperar a ver qué piensan de ellos cuando salgan en unos pocos meses” reitera en el texto Finalmente agradece a la comunidad de PlayStation el apoyo y paciencia. Ahora habrá que ver el resultado final de estas producciones, ya que en el Hands-On al que tuvimos acceso el pasado 24 de septiembre vimos un juego que perfila a ser de los más espectaculares de esta generación.