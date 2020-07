Command & Conquer Remastered Collection, Reseña

En cuanto al gameplay, las mecánicas básicas que conocimos a mediados de los 90 se mantienen, haciendo que la remasterización respete la esencia de los juegos y a su vez, incluye algunos ajustes que hacen de esta entrega algo más amigable para el usuario actual. Uno de los que más destacan es la mejora en el menú de la barra lateral derecha, donde seleccionas los edficios y unidades a crear. La mejora de que todo salga en una sola barra sin tener que hacer un scroll buscando unidades, ayuda mucho al flujo del juego. Junto con esto, también están otros pequeños ajustes, como la opción de crear una fila para la producción de tropas y vehículos o la asignación de acciones en los botones del mouse.

Sin embargo, al respetar las mecánicas originales del juego, se dejaron algunos aspectos que traen consigo limitaciones de hace 25 años, específicamente en el apartado de la Inteligencia Artificial. En este sentido, las tropas dependen mucho de ti, y es que a veces, encontrar una ruta sencilla les resulta complicado, creando cuellos de botella en zonas que pudieron recorrerse de forma más sencilla. Lo mismo sucede si llegan enemigos y atacan a unidades cercanas, dejando solas en combate a otras unidades que pudieran necesitarlo.

El gameplay no es lo único que se ha mantenido intacto, y es que todo el contenido en video de la serie original sigue presente. Uno de los grandes atractivos que tuvo la serie Command & Conquer en su inicio fue el uso de Full Motion Videos y videos CGI como parte de los previos y finales de cada misión. Aunque esto fue sumamente innovador en la época, y maravilló en su momento a toda una generación, han pasado 25 años y ciertamente no han envejecido tan bien. Sin duda, estos quedarán guardados como parte importante de lo que es la historia de los videojuegos, y aunque con el FMV no se puede hacer mucho -considerando que hasta el cine Clase B actual se ve mejor y tiene mejor dirección- lo cierto es que el CGI utilizado pudo haber recibido una que otra mejora. Parte interesante de esta remasterización es que dentro de sus extras hay toda una colección de videos detrás de cámaras de estos FMV, que seguramente tendrá un valor nostálgico para los fans.

Por otro lado, la música del juego demuestra que no pasa de moda y se mantiene vigente para un título de estrategia llena de explosiones y acción. El título cuenta con la opción de escuchar la banda sonora del juego totalmente remasterizada, haciendo que los fuertes riffs de guitarras y poderosos bajos suenen con todo su poder durante cada una de las misiones en la campaña. Incluso, lo puedas escuchar dentro de uno de los menús del juego, sin problema alguno.