The Last of Us Parte II, todos los detalles de la actualización Grounded

El próximo 13 de agosto llegará a todos los usuarios que tengan la copia de The Last of Us Parte 2 la actualización Grounded, misma que ofrecerá nuevas funciones, modos de juego y más cosas para extender la experiencia a todos los usuarios.

Esta descarga incluirá el modo de dificultad Grounded o encallado en español y el modo Permadeath.