The King of Fighters R2 Nintendo Switch, reseña

Play video for KING OF FIGHTERS R-2, which is available to download on the Nintendo Switch! #SNK #KOF #NEOGEO



Nintendo eShop

US https://t.co/htjpKJZfnU

UK https://t.co/m2xZtWRwPa



Nintendo Switch: KOF R-2 – Gameplay Video【TERRY vs. RYO】 pic.twitter.com/WPA3PAvziM