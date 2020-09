Ghia KoX1, Reseña

KaiOS es bastante responsivo. Inicia cada aplicación rápidamente y puedes regresar al menú principal en unos cuantos clicks. Para imaginar un poco cómo es, se siente como si todas tus aplicaciones hubieran viajado a los 90’s. Aunque gráficamente no es impresionante, su funcionalidad sí lo es. En WhatsApp puedes enviar mensajes de texto, voz, recibir GIFS y hasta mandar tu ubicación. Puedes escuchar música en YouTube y hasta tiene una app con podcasts (¡que incluyen nuestros programas de Los 40!). El Google Assistant funciona casi tan bien como un teléfono con Android (sólo tarda un poco en enviar la información de tu voz para analizar). Puedes dictarle al teléfono usándolo si no tienes ganas de teclear cada palabra con sus números. Puedes entrar a las versiones web de Facebook, Twitter y hasta descargar juegos simples de su tienda. Cuando te enteras de su precio, impresiona aún más lo que puede lograr. A todo esto, su batería me llegó a durar entre 2 y 3 días. Mantiene esa característica de los antiguos teléfonos.

Cámara