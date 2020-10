Moto E7 Plus, Reseña de un smartphone para todos

Aquí es donde este equipo saca sus dotes. Gracias a su sensor de 48MP, las situaciones de poca luz dejan de ser su talón de Aquiles. De hecho, los sensores de la nueva línea de Moto tienen como slogan “Ilumina la noche”; y vaya que lo logran. Ésta es una tecnología heredada directamente del Motorola One Vision, donde capta más luz para crear una foto de 12MP con 4 veces los detalles de un sensor de ese tamaño. Sí, la captura tarda un poco, pero deja atrás los años de cámaras mediocres del segmento. Esto representa un gigantesco beneficio para los consumidores de este segmento, ya que pasa de ser una cámara funcional a una que en verdad da gusto usar.

Batería

La combinación de una gran batería con un procesador poco demandante le da una estamina titánica a este equipo. Llegar a los 2 días enteros de batería es pan comido para el Moto E7 Plus. Desgraciadamente, los puertos USB C aún no migran a estos equipos; por lo que el tiempo de carga se alarga. Pero una vez llena, la batería difícilmente te dejará sin energía.