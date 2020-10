Immortals, Fenyx Rising, Hands-On de un juego con humor de dioses

Hace unos días gracias a Ubisoft, tuvimos la oportunidad de probar de manera remota Immortals, Fenyx Rising, un título desarrollado por la filial de Québec, Canadá y que saldrá el próximo 3 de diciembre en PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X/S y Stadia.

Una de las primeras cosas que nos llamaron la atención fueron los aspectos visuales que fueron trabajados con el motor gráfico Anvil pero con una técnica de cel shading, haciendo que las animaciones tengan un toque caricaturesco del estilo a The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

En esta demo comenzamos una nueva partida en nivel normal y sin revelar ningún tipo de spoilers, vimos desde el inicio un trato y acercamiento a la mitología griega con un toque humorístico particular dónde Tifón, divinidad relacionada con los huracanes que intentó destruir a Zeus por haber derrotado a los titanes, trata hacer de las suyas para poder vengarse del hijo de Cronos. Esta narrativa a viva voz de Scott Philips, director del juego, es “una forma de contar esta mitología a una audiencia del siglo XXI con una perspectiva diferente”. El relato según el directivo, está basado en una historia perdida pero solo como punto de partida, básicamente re hicieron el mito por completo para hacer un guion original solo tomando algunos elementos.