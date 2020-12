HyperX CloudX Stinger Core, Reseña de uno de los mejores auriculares de entrada para Xbox One

No cabe duda que para obtener la mejor experiencia de juego hay que focalizar todos nuestros sentidos, o la mayoría de ellos, en un solo objetivo y el oído juega un papel crucial para concentrarnos en cada partida. Los HyperX CloudX Stinger Core presentan una serie de características que dejarán más que satisfechos a los usuarios principiantes en el mundo del gaming y ¿Por qué no?, también a los consumidores de contenidos en audio o video que buscan auriculares versátiles de gran rendimiento a un costo razonable.

Estos auriculares cuentan con la licencia oficial para ser utilizados especialmente con las consolas Xbox One y Xbox Series X/S, por lo que podrás experimentar partidas inmersivas gracias a su rendimiento. Para usarlos basta con conectarlos al control de nuestra Xbox ya sea con el adaptador de auriculares estéreo o en el puerto de 3.5mm incorporado en los mandos que ya tienen conexión Bluetooth. Una vez dentro de cualquier juego podrás dar preferencia a la fuente que desees escuchar, ya sea al chat de voz, al videojuego o simplemente tener un equilibrio auditivo entre ambos. Es importante destacar que en títulos con bastantes explosiones y disparos en el modo multijugador como Halo 5: Guardians y Star Wars: Battlefront II, nuestra voz se escuchaba fuerte y clara gracias a su micrófono con cancelación de ruido.

Proporcionan un funcionamiento adecuado en otros dispositivos ya sea smartphones y laptops, por ejemplo en una MacBook Pro. Constatamos que el micrófono suena de manera aceptable en videollamadas a través de WhatsApp en un iPhone 8 empleando el adaptador de 3.5mm, así como en un Honor 8a, aunque nos percatamos que logra captar el ruido que emite el usuario en cada exhalación, pero es un detalle mínimo. En Call of Duty Mobile provee un regreso del micrófono que funciona como monitor y nos ayuda a evitar subir nuestra voz de manera exagerada.

Otro punto a considerar es que el cable de estos auriculares es un poco corto, de modo que te sugerimos no alejarte demasiado del mando o dispositivo al que los tengas conectado.

Pese a que no son los auriculares más caros de la gama en verdad se esmeran en brindar la mejor calidad sonido frente a sus competidores. Nos dejó impresionados en juegos como Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps, Halo 5 y Fallout: New Vegas, ya que ejecutan óptimamente el audio espacial que estos títulos ofrecen, esta peculiaridad nos permitió tener una mejor perspectiva de cada entorno virtual.

En cuanto a la música obtuvimos una experiencia muy satisfactoria reproduciendo nuestras playslist en YouTube Music y Amazon Music, aunque seguro notarás que los HyperX CloudX Stinger Core acentúan ligeramente los medios y graves de cada pista, no obstante, no le resta mérito a la agradable experiencia auditiva que nos dio. Gran parte se debe al diseño de las almohadillas que se acomodan perfectamente sobre las orejas y permiten una cancelación de ruido pasiva del entorno.

Diseño y ergonomía El exterior de estos audífonos es de plástico en terminado mate por lo tanto difícilmente se va a ensuciar; en el puente superior por la parte interna encontramos una barra en espuma que ayudará en el correcto ajuste de los parlantes. Cada casco cuenta con almohadillas acolchadas, que a pesar de no ser fabricadas con memory foam se adaptan apropiadamente a cada oreja aún teniendo gafas puestas. En tiempos de uso prolongado, de 4 a 6 horas, no tuvimos ninguna incomodidad. En el auricular izquierdo encontramos el micrófono con cancelación de ruido, puede ser colocado de tal manera que no nos estorbe y lo podemos ajustar en cualquier posición gracias a su estructura flexible. Pero eso no es todo, en el cable añadieron un control para silenciar el micrófono y regular el volumen, ambos atributos funcionan de manera adecuada. La línea de estos auriculares y sus materiales de fabricación no evidencian su bajo costo, puesto que al tacto dan una sensación sólida que aunado a su peso ligero lo convierten en uno de los gadgets más llamativos de su tipo. Conclusión Ya sea que desees mejorar tus partidas en solitario o en multijugador, estos auriculares especiales afinarán notablemente tus habilidades en cada juego. Aunque si lo que buscas es profesionalizar tus reuniones virtuales durante el home office o permanecer más atento a lo largo de las clases a distancia, los HyperX CloudX Stinger Core te ofrecerán más de lo que esperas en cualquier dispositivo en el que los uses. Calificación: 9 Por: César Olmedo @medicenolmedo ¿Cuál juego o canción te ha atrapado en estos días?

