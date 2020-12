Primus Ballista 2005: Reseña de un teclado mecánico sólido y elegante

Primus es una marca relativamente nueva en nuestro mercado y ahora nos presenta su teclado mecánico para alto desempeño, ya sea que estés jugando cualquiera de Los mejores videojuegos del 2020 o un juego de disparos competitivo como Apex u otro de estrategia como Crusaders King 3, este teclado mecánico no sólo te da una mejor respuesta, sino que también ayuda con retroalimentación háptica mejorando tu experiencia de juego.

Lo primero que uno nota es que el material con el que está fabricado el teclado es de buena calidad. Con una placa metálica en la cara y con partes plásticas sintiéndose de un material resistente que no se ensucia fácilmente, ya que después de varias semanas de uso constante no se nota sucio o con manchas de grasa o desgaste.

Remover y reemplazar las teclas es algo sencillo, pues incluye una herramienta y teclas de reemplazo de color púrpura: q,w,e,r,a,s,d,f para ajustarlas al tipo de juegos que gustes y que ayudan a visualizar la ubicación de las mismas rápidamente.

La calidad de respuesta es excelente, ya que tienen un sensor patentado el cual no requiere siquiera que se presione la tecla en su totalidad y con funcionalidades anti-ghosting para no dar teclados falsos o involuntarios.

Los interruptores para cada tecla tienen 2 opciones: la roja especializada en juegos de precisión y el marrón el cual es más equilibrado entre clic audible y fuerza del comando necesario. En este análisis nosotros usamos los interruptores rojos que tienen una duración de 70 millones de presiones de la misma tecla.

El cable es trenzado con un color morado oscuro de look elegante que también se siente de una buena calidad, aunque no pudimos hacer un test de estrés, no se sienten tan escuetos como para dar problemas a corto o mediano plazo.

El RGB de este teclado cuenta con 16.8 millones de opciones para personalizar colores, acompañado de 11 esquemas dinámicos y 5 modos de luz. Fue grato ver que esta especificación era cierta, ya que lo probamos con varios colores difíciles de mostrar como el Periwinkle y en todos nuestros intentos los colores se mostraron de una manera correcta. Lo único malo es que las teclas se iluminan en un esquema de todo o nada, entonces si uno apaga las luces se encontrará con teclas mayormente negras y es difícil diferenciar una tecla de otra.

Algo que sí extrañamos, fueron las teclas especializadas para asignar macros de funciones comunes (están en modo de FN+tecla pero no cuenta con teclas dedicadas), cosa que es casi estándar para la industria. Otro punto en contra es que las teclas que indican mayúscula, bloque numérico, etc. únicamente se iluminan en azul.

Este dispositivo a su vez cuenta con una opción de un descanso para las muñecas que es fácil de colocar y remover.

Software Es necesario instalar software desde la página oficial y esto es para cada dispositivo por lo que si cuentas con otro periférico de la misma marca, no existe una aplicación que te ayude a manejar todos y compartir macros, en la aplicación para Ballista 2005 se pueden guardar 3 perfiles de luces y asignaciones de macro. El control de luz es bastante sofisticado, dejando utilizar RGB decimal para tener el color exacto que estás buscando. En cuanto a los macros, no fue posible asignar ninguna, la interfaz es poco intuitiva y aun revisando el manual y contactando a soporte técnico no encontramos un resultado favorable. Cuenta con memoria interna, por lo que si estás en un perfil y lo conectas a otra computadora, este se quedará en el teclado con el mismo esquema de colores. Conclusión Primus Ballista 2005 es casi un teclado perfecto, pero detalles como la programación de macros le restaron puntos, sería deseable contar con una versión inalámbrica y la posibilidad de asignar funciones a las teclas de una manera simple. Sus fundamentales son sólidos y los materiales son excelentes, si estás buscando un teclado mecánico o hacer una actualización, esta es una buena opción. Calificación: 9 Por Ken Luna Tanamachi Tecnología anti-ghosting con switches #Primus rojos o marrones para una mayor respuesta, lleva tu juego al siguiente nivel #LegiónPrimus pic.twitter.com/3x9skruSta — Primus Gaming (@primusgamingpi) May 22, 2020