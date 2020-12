Project xCloud, probamos la plataforma de videojuegos en la nube de Xbox

Dentro de la app, la plataforma mostrará cuatro botones en la parte superior con las siguientes opciones:

- Home o inicio: Aquí encontrarás todos los títulos disponibles actualmente en el catálogo de xCloud.

- Explorar: Esta pestaña presenta pequeños clips de video en los que muestra qué es lo que están jugando otros usuarios, seguramente más adelante esta opción exhibirá gameplays en tiempo real.

- Comentarios: En este campo podrás retroalimentar al equipo de desarrollo con distintas observaciones de tu experiencia dentro de aplicación, además te permite agregar una captura de pantalla para ilustrar tu texto.

- Configuración: Dicho apartado concede al usuario elegir si desea utilizar sus datos móviles, privacidad de uso, entre otros.

En esta evaluación probamos:

- Hellblade: Senua´s Sacrifice

- Gears 5



- Halo: The Master Chief Collection

- F1 2019

- Forza Horizon 4

- Y Ori and the Will of the Wisps

Con la conexión Wi-Fi 5G Halo: The Master Chief Collection tuvo problemas de input lag, misma que dificultó las partidas en el modo multijugador e historia.

Si bien F1 2019 no es injugable, el procesamiento de imagen sumado retraso de latencia, contribuyó a que no tomáramos las curvas de manera correcta y la jugabilidad se complico por completo.