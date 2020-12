Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack, Reseña de una aventura musical

Además, algunos enemigos que te encuentres por el camino podrán unirse a tu equipo, por lo que puedes personalizar la composición del mismo y editar algunos apartados de habilidad por cada integrante dependiendo de su nivel.

Esto puede sonar interesante al principio, pero conforme avances, te encontrarás que, aunque estés explorando y buscando la salida o algunos objetos, habrá pelea tras pelea que no podrás evitar a menos que termines la melodía, haciéndolo repetitivo y largo, por tratarse de la misma canción cada zona.

Otro de los puntos a considerar es que el juego no viene en español ni en las voces, ni en los textos de menús y subtítulos, por lo que para aquellos que no se familiaricen con el idioma, será complejo entender las configuraciones y el modo historia.

Adicional, no es posible grabar videos ni tomar capturas de pantalla a través del botón captura de la consola durante el modo Taiko, esto puede deberse a derechos musicales del juego.

Conclusión

Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack es entretenido para aquellos que les gustan juegos tipo Just Dance, Rock Band o Guitar Hero, ya que puede ser amigable con los nuevos o complejo para los más experimentados. Sin embargo, la dinámica de juego en el modo historia, el hecho de no venir en español y que no cuente con un modo cooperativo, lo hacen un título para un público limitado.

Calificación 6.5

Por Marcos Rabía en Nintendo Switch