Si te muerden los labios al besarte esto es lo que significa

En una relación amorosa, la parte fundamental de la química son los besos, y aún más importante cuando estos besos se convierten en mordidas de labios. Esas mordiditas son una señal del deseo y del juego previo para aumentar un poco más temperatura.

Un beso es el contacto o presión que se hace con los labios sobre una persona o una cosa, contrayéndolos y separándolos, en señal de amor, afecto, deseo, saludo, respeto, etcétera.

La emoción de recibir un primer beso de la persona que quieres es muy grande y es posible que estés pensando en otro tipo de besos a partir de ese. Por ejemplo en la frente, en la mejilla, en el cuello y en otras partes del cuerpo.

Este es el significado de que tu pareja te muerda los labios al besarte

Cuando suceda no te espantes, a menos que te duela, claro está. La periodista Sheril Kirshenbaum, tiene un libro de nombre The Science Of kissing: What Our Lis Are Telling Us. Ella dice (y no le encontramos fallas en su lógica) que los labios son la zona erógena del cuerpo que tenemos más expuesta, por lo que es normal, que por ese medio se vayan estimulando otras partes del cuerpo.

Por otra parte, la psicóloga Leslie Beth Wish explica que los labios tienen muchas terminaciones nerviosas, mismas que si son estimuladas envían señales de placer al cerebro. Y que cuando se muerden, esa señal se puede hacer aún más intensa, provocando así mayor excitación tanto como para la persona que muerde y la que es mordida.