Conforme pasa el tiempo, nos vamos olvidando de aquellos besos apasionados que subían la temperatura, y nos concentramos en pequeños besos que demuestran cariño. Si en verdad deseas recuperar la chispa de la pasión, manos a la obra y pon en practica esos besos que te hacían sentir mariposas en el estomago y disfruta del placer de besar a tu pareja.

Pon en practica tu creatividad y escribe a puño y letra una carta en donde expreses lo mucho que significa esa persona en tu vida y las cosas que encuentras sexys en ella, utilizando un lenguaje romántico y a la vez sensual. Coloca la carta en el sitio en donde menos se lo espere, y veras la gran sorpresa que se llevará. Puedes darle un toque mas romántico si rocías un poco de su perfume en el sobre.

Y si de plano eres de las personas que no se les da ese tipo de detalles, demuestra tu deseo a través de mensajes de texto. Sorprende a tu pareja con frases apasionados. Si anteriormente no lo has hecho, no te preocupes, al principio puede ser extraño, pero valdrá la pena cuando veas los resultados.

Atención a las fechas importantes

Según estudios, un acontecimiento realizado en determinado día puede ocasionar que esa fecha sea muy importante y esperada para una persona. Un claro ejemplo es nuestro aniversario, en donde nos preparamos, tanto física, psicológica y emocionalmente para que la fecha sea vuelva cada vez más significativa y especial. Recuerda tener presente las fechas que son importantes, tanto para ti, como para tu pareja, es una acto que refleja compromiso y romanticismo en una relación.