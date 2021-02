¿Ya te estancaste en tu relación? Amas a tu pareja, sientes que no hay algo de lo que puedas quejarte, pero al mismo tiempo te sientes tan incómodo/a que sería lo mismo si están juntos o no. Esto ocurre normalmente en parejas que llevan mucho tiempo de relación y es totalmente normal. Sin embargo, para que una relación monótona no termine en rompimiento, hay que saber identificarlo.

Para mantener un noviazgo o matrimonio saludable, no solo es necesario llegar a acuerdos y ser un buen equipo. La realidad, es que muchas veces esperamos que nuestra relación se mantenga llena de emociones y con mariposas en el estómago. La mala noticia es que en la mayoría de los casos esto no ocurrirá y si uno ha decidido amar a la otra persona, debe estar consciente de ello para no confundirlo con falta de cariño.

Cómo saber si mi relación se estancó

Para encontrar la solución, primero debes ser consciente del problema. Hay ciertos factores y comportamientos de la pareja que delatan si hay temas que deben hablarse o actitudes a cambiar para mejorar. Te decimos cómo identificar si tu relación con tu pareja ya se estancó.

Algo te falta y no sabes qué es. A veces te frustran los planes a futuro, sientes que no estás en el lugar donde quisieras o que no has conseguido paz y felicidad. Aunque a veces sea por temas laborales o económicos, de repente llega a tu cabeza que tal vez poner a tu pareja como prioridad fue una de las razones que lo ocasionaron. Se acabó la pasión. Aunque es normal tener altas y bajas en la relación y a veces hay más cariño que en otras temporadas, es verdad que también las temporadas largas sin intimidad o amor apasionado podrían indicar que no se sienten cómodos el uno con el otro Sientes que siempre hacen lo mismo. La monotonía puede ser una de las razones por las que sientes que te has estancado. Van a los mismos lugares, hacen las mismas cosas y todo parece una rutina. Ojo, esto no es malo en muchos casos, solo lo es cuando a uno de los dos le pesa. Te molesta su personalidad. Lo que antes considerabas como una de sus mayores virtudes tal vez ahora sea lo que más detestas. O tal vez su forma de caminar, comer, dormir o cualquier cosa insignificante te pone los pelos de punta. Se evitan el uno al otro. Cada quién está por su lado. Aunque podrían pasar más tiempo juntos, a veces prefieren hacer planes con alguien más porque de pensar que tienes tiempo para tu pareja, hasta te puede dar flojera Te está empezando a atraer alguien más. Si bien es cierto que en la vida siempre te llamarán la atención otras personas, cuando tu relación está estancada empiezas a interesarte de más por alguien más. Incluso imaginas escenarios donde tu pareja ya no está y tú puedes fácilmente irte con esa otra persona.