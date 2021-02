Ya sea tu novio, novia o mejor amiga. Todos tenemos una canción favorita y hay una manera fácil de tener el mejor recuerdo de ella.

Aunque esto no puedas hacerlo tú del todo (a menos que seas un pro en la edición), dad este regalo vale mucho la pena.

Se trata de una placa con su canción. Existe una página de internet que la personaliza por ti. Tú solo pones el título de la canción, el artista y una imagen tuya y de esa persona especial. Ellos lo envían a tu casa con un diseño especial. Psst pssst, también lo encuentras en otros sitios de internet. Solo escribe "acetato Spotify" y te saldrán las opciones.

Aunque si eres bueno para la edición, solo hace falta que te pongas a editarla y la imprimes en papel acetato o en acrílico transparente. Te dejamos un tutorial.

Regálale las estrellas

¿Te has puesto a pensar cómo lucía el cielo el día que se conocieron o una fecha muy importante? La página de internet The Night Sky te lo dice. Lo único que tienes que hacer es poner la fecha y el lugar que quieras ver. También añade una dedicatoria. Esta página no es la única y cada vez son más los negocios locales que la tienen. Te sugerimos enmarcarlo.